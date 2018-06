tempo di lettura 2'

Mancano ormai pochi giorni all’uscita di Jurassic World – il Regno Distrutto. Noi lo vedremo in anteprima, e con in maratona con Jurassic World, mercoledì in sala Energia ad Arcadia Cinema a Melzo

Nell’attesa ecco arrivare un nuovo poster del film di J.A. Bayona, nel quale vediamo Owen Grady (Chris Pratt) e il velociraptor Blue. Si tratta di una locandina distribuita in esclusiva dal circuito di cinema che proietterà la pellicola, in USA, in formato RealD 3D: potete vederlo qui sotto!

Nel cast, oltre a Chris Pratt e a Bryce Dallas Howard, troviamo James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith, Geraldine Chaplin, Daniella Pineda, Toby Jones, Rafe Spall, BD Wong e Jeff Goldblum.

La produzione di Jurassic World: Il Regno Distrutto è iniziata il 27 febbraio del 2017 alle Hawaii e poi ai Pinewood Studios di Londra ed è terminata il 9 luglio 2017. L’uscita è fissata al 22 giugno 2018.

Chris Pratt e Bryce Dallas Howard tornano nei panni dei protagonisti, insieme ai produttori esecutivi Steven Spielberg e Colin Trevorrow, per Jurassic World: Fallen Kingdom di Universal Pictures e Amblin Entertainment. Nel cast, oltre a Pratt e Howard, troviamo James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith, Geraldine Chaplin, Daniella Pineda, Toby Jones, Rafe Spall, mentre BD Wong e Jeff Goldblum riprendono i loro vecchi ruoli.

Diretto da J.A. Bayona (The Impossible), questo film epico d’avventura è firmato dal regista di Jurassic World, Trevorrow, e dal suo co-sceneggiatore, Derek Connolly. Il film segna una nuova collaborazione della coppia di produttori Frank Marshall e Pat Crowley con Spielberg e Trevorrow alla guida della squadra di produzione di questo sensazionale capitolo della saga. Belén Atienza completa il team in qualità di produttrice.