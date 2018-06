tempo di lettura 1'

Weekend in calo al box-office italiano rispetto a un anno fa (nessun film sopra il milione di euro), complice la delusione dima anche le performance piuttosto scarse di altri titoli in classifica. Questa settimanadovrebbe risollevare un po’ la situazione.

La pellicola della Lucasfilm rimane in testa alla classifica con 876mila euro, la miglior media della classifica e un totale di 3.2 milioni di euro. Seconda posizione per Deadpool 2, che incassa altri 467mila euro e sale a 6.4 milioni di euro. Al terzo posto troviamo Dogman, che tiene bene e incassa altri 311mila euro, sfiorando un totale di 2 milioni di euro. Al quarto posto La Truffa dei Logan incassa 307mila euro, il miglior esordio del weekend. Apre al quinto posto The Strangers – Prey at Night, con 233mila euro, mentre Tuo, Simon apre al sesto posto con 203mila euro e la peggior media tra le nuove uscite. Buon esordio, al settimo posto, per Lazzaro Felice, che incassa 135mila euro e ottiene la seconda media della classifica.

All’ottavo posto troviamo End of Justice – Nessuno è Innocente, che apre con 112mila euro, mentre al nono posto Avengers: Infinity War incassa 89mila euro e sale a 18.6 milioni complessivi. Chiude la top-ten Loro 2, con 75mila euro e un totale di 2.5 milioni di euro (Loro 1 sfiora invece i 4.1 milioni).