tempo di lettura 2'

È disponibile dal 30 maggio Now TV Smart Stick , il nuovo dispositivo ideato da Sky per trasformare qualsiasi televisore in una smart tv attraverso la connessione wi-fi presentato pochi giorni fa a Milano . A essa si accompagna un rinnovo completo della piattaforma streaming di Sky, con una nuova home page, una nuova esperienza di visione e una collezione on demand chiamata Generation (presente nei ticket intrattenimento e serie tv) con contenuti dedicati, in primis, la miniserie in otto episodi di Maccio Capatonda che ripercorre i generi cinematografici dal western all’horror, dalla commedia sexy anni ’70 al cinecomic, che sarà disponibile interamente dal 7 giugno.

Now TV rinnova anche le app di tutti i device su cui è disponibile (smart tv Samsung dal 2015 in poi, Now TV Smart Stick e Now TV Box, Vodafone TV, Chromecast e Chromecast Ultra, Xbox One e Xbox One S, PlayStation 3 e PlayStation 4, iPad da iOS 9, tablet android da android 4.4, iPhone da iOS 9 e smartphone android da android 4.4, pc da Windows 7 e mac da OSX 10.8; è in arrivo anche su Apple TV, Android TV e smart tv Panasonic e LG) introducendo le funzionalità di binge watching, di restart e lo sport reminder (mentre più avanti sarà disponibile anche il download&play).

Nata per offrire un servizio streaming senza vincoli, la internet tv di Sky propone programmi on demand e canali live. Gli utenti possono fruire dei contenuti attraverso quattro Ticket: Cinema, Serie TV, Intrattenimento e Sport. I primi tre sono acquistabili anche in combinazione, mentre l’offerta sportiva è disponibile anche attraverso ticket da un giorno e da una settimana.

Per quanto riguarda la Smart Stick, è disponibile al costo di €29,99 e comprende un ticket a scelta tra cinema, serie tv e intrattenimento della durata di tre mesi, o il ticket sport per un mese. Qui sotto potete vedere il nostro unboxing e la prova su strada: