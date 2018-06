tempo di lettura 1'

Dopo il successo diriscosso daal Sundance Film Festival, la regista dirigerà, film di stampo thriller, basato sull’omonimo romanzo di

Protagonisti – come riportato da Deadline – saranno Michael Stuhlbarg (Chiamami Col Tuo Nome, La Forma dell’Acqua – The Shape of Water) ed Elisabeth Moss (Mad Men, The Handmaid’s Tale). L’attore interpreterà il professor Stanley Hyman del Bennington College. Non è invece ancora noto quale sarà il ruolo di Moss. L’attrice sarà coinvolta nei lavori del progetto anche come produttrice esecutiva.

Lo script del film è di Sarah Gubbins, creatrice della serie tv I Love Dick. L’uscita nelle sale è prevista per il 2019.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: Deadline