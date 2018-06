Spoiler

Il sito brasiliano Heroisx sostiene di aver messo le mani sui primi concept di, il sequel di Avengers: Infinity War che sarà nei cinema l’anno prossimo.

Pare, infatti, che ad alcuni reparti di sviluppo del merchandise siano già stati inviati i primi materiali dedicati all’attesissimo sequel.

Il primo concept ci mostra tutti i Vendicatori sopravvissuti in gruppo (con l’aggiunta di Captain Marvel, Ant-Man e Occhio di Falco) e riporta anche alcune novità: Hulk per la prima volta indossa una tuta, War Machine appare con qualche upgrade al costume e Vedova Nera ha i capelli legati (di nuovo rossi) in una coda; Cap, infine, ha detto addio alla barba dopo gli eventi di Infinity War visto che non è più un fuggitivo.

Chiaramente potrebbe trattarsi dell’opera di un fan particolarmente dotato, ma molti dettagli lasciano intendere che si tratti invece di un artwork ufficiale.

Nel secondo concept notiamo Thanos con una nuova arma.

Gli Avengers torneranno il 3 maggio 2019. Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.