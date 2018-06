tempo di lettura 1'

hanno giratoe Avengers 4 in contemporanea, ma chiaramente c’è ancora molto lavoro da fare per il quarto capitolo della saga Marvel e non solo in termini di post-produzione.

Come suggerito dagli stessi attori e attrici durante la promozione della pellicola campione d’incassi di questo 2018, il blockbuster andrà incontro a una sessione di riprese aggiuntive che, secondo Omega Underground, comincerà nel corso dell’estate per terminare il primo settembre.

Ecco il tweet che ha rivelato l’informazione:

AVENGERS 4 reshoots will take place over the summer (Atlanta/NYC) and will be complete by September 1st. pic.twitter.com/Z1sE3YlvvB — Christopher Marc (@_ChristopherM) 4 giugno 2018

Ovviamente terremo gli occhi bene aperti per tutti gli aggiornamenti del caso…

Gli Avengers torneranno il 3 maggio 2019. Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.