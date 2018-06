tempo di lettura 1'

Sorprende, ovviamente, il dato di ieri al box-office italiano., tornato in un numero selezionato di cinema in edizione 4K grazie a Warner Bros. in un evento il 4 e il 5 giugno, ha infatti conquistato la vetta della classifica con 68mila euro e una media di 287 euro (9.394 presenze su 238 schermi monitorati). Si tratta certamente di un dato che fa riflettere, non tanto sul successo della pellicola (non è certo un incasso stellare) quanto sul calo generale al botteghino, che ieri ha generato solo 359mila euro contro i 556mila di un anno fa (quandoandava decisamente meglio di). La speranza è che, in uscita giovedì, risollevi la situazione.

Al secondo posto, lunedì, troviamo Solo: a Star Wars Story con 66mila euro e un totale di 3.3 milioni di euro, seguito da Deadpool 2 con 35mila euro e un totale di 6.4 milioni di euro. Chiudono la top-five La Truffa dei Logan, con 31mila euro e un totale di 340mila euro, e The Strangers – Pray at Night con 24mila euro e un totale di 258mila euro.