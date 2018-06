tempo di lettura 1'

Dopo aver prodotto e girato la seconda stagione diper la HBO e prodotto una delle prime serie originali della Apple, Reese Witherspoon tornerà al cinema con

A rivelarlo Deadline, che spiega che l’attrice interpreterà nuovamente Elle Woods nel film che vedrà gran parte del team creativo tornare davanti e dietro la macchina da presa. Kristen “Kiwi” Smith e Karen McCullah sono infatti in trattative finali per scrivere la pellicola: sono le sceneggiatrici del primo film, basato sul romanzo di Amanda Brown. La pellicola è ancora in cerca di un regista.

Non sappiamo nulla sulla trama, se non che sarà nello spirito del film originale, con l’intenzione di concentrarsi maggiormente sull’emancipazione della donna, “un messaggio che arriva nel momento fortuito della nostra cultura”. La Rivincita delle Bionde, uscito 17 anni fa, raccontava la storia di Elle Woods, una reginetta di un’associazione studentesca che veniva piantata dal suo fidanzato e decideva così di iscriversi a Legge all’università cercando di dimostrare di non essere definita solamente dalla sua apparenza. Il sequel, uscito nel 2003, la vedeva unirsi allo staff di un membro del Congresso a Washington con l’obiettivo di far passare una legge sulla vivisezione. Il primo film, costato 18 milioni di dollari, incassò 141 milioni di dollari in tutto il mondo, il secondo, costato 45 milioni, ne incassò 124.