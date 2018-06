Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Tra gli episodi più curiosi delle ultime ore relative agli addetti ai lavori dic’è un retweet di

Il regista di Solo: A Star Wars Story ha infatti ricondiviso via twitter un commento contenente sia un elogio del film con Alden Ehrenreich ma anche anche una pesantissima critica a Gli Ultimi Jedi, diretto da Rian Johnson.

Il film di Howard, al momento, ha incassato 146 milioni in patria e 115 nel resto del mondo. Il trend degli incassi, al momento, è al di sotto degli standard registrati dal franchise sul grande schermo. Nelle ultime ore, come vi abbiamo riportato, alcune analisi vedono nel film la fonte di una perdita netta per la Disney.

Qui di seguito il tweet che è stato ricondiviso da Howard:

Unpopular opinion: #SoloAStarWarsStory was downright fantastic and instantly became my third favorite Star Wars film and gave me a healthy heaping of sweet goodness after the pile of burnt poop that Last Jedi was.

More of this please @DisneyStudios

— Mr J (@Se3NoEvil) 31 maggio 2018