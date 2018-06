tempo di lettura 1'

Come rivelato in esclusiva da Deadline,, regista di, è attualmente in trattative preliminari per dirigere un reboot de(The Cannonball Run).

L’originale, lo ricordiamo, è stato diretto da Hal Needham nel 1981 e ha visto nel cast nomi quali Burt Reynolds, Roger Moore, Farrah Fawcett e Dean Martin. La vicenda è incentrata su un gruppo di piloti che prende parte a una folle corsa clandestina, ognuno con un diversa strategia per evitare la cattura da parte delle forze dell’ordine e tagliare per primo traguardo.

Non è la prima volta si parla di un reboot del film. L’anno scorso, si era fatto il nome di Rawson Marshall Thurber (Skyscraper) come potenziale regista, pronto a dirigere un progetto da uno script di Thomas Lennon e Robert Ben Garant (Una Notte al Museo). Al momento, si attendono eventuali conferme circa un coinvolgimento ufficiale di Liman, nonché il nome di un nuovo sceneggiatore.

Nel corso della sua carriera, Liman ha diretto titoli come The Bourne Identity (2002), Mr. & Mrs. Smith (2005), Jumper – Senza confini (2008), Edge of Tomorrow – Senza domani (2014) e Barry Seal – Una storia americana (2017).

Fonte: Deadline