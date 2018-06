tempo di lettura 1'

Come sapete, la Warner Bros. sta sviluppando un nuovo film incentrato su, che ha affidato qualche mese fa al regista diPaul King.

Oggi Collider annuncia in esclusiva quali attori la Warner Bros. starebbe considerando per la parte di protagonista, ovvero l’eccentrico capo della Fabbrica di Cioccolato. Si tratta di tre attori molto diversi, perciò sembra che lo studio non abbia ancora una direzione chiara su chi debba guidare un potenziale nuovo franchise.

Si tratta, stando al sito, di Ryan Gosling, Donald Glover e Ezra Miller. Gosling e Miller hanno già uno stretto legame con lo studio (pellicole come Blade Runner, Nice Guys, Gangster Squad il primo; Animali Fantastici e i film dell’Universo DC il secondo). Glover in tal senso risulta essere il più “lontano”, ma pare che stia facendo pressioni per ottenere la parte.

A bordo del progetto, ricordiamo, c’è David Heyman, già produttore di Harry Potter per la Warner e dei due film di Paddington. Courtenay Valenti (Mad Max: Fury Road) supervisionerà per conto della Warner.

Scritto da Simon Rich, il progetto è avvolto nel mistero: sappiamo solo che racconterà le avventure di un giovane Willy e che sarà slegato dai due romanzi di Roald Dahl, ovvero La Fabbrica di Cioccolato e Il Grande Ascensore di Cristallo.

