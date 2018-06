Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Nel corso di un’intervista con ET , Evan Peters è tornato a parlare di, il cinecomic diretto da Simon Kinberg nei cinema l’anno prossimo.

L’attore, che nel franchise interpreta Quicksilver, ha dichiarato che la pellicola sarà molto più cupa rispetto alle precedenti:

Credo che il tono sia quello di X-Men: L’inizio, in cui c’è un po’ di umorismo ogni tanto, ma è molto più cupo del precedente, Apocalisse. In Apocalisse si parlava di anni ’80, perciò c’era molto spazio per roba un po’ più buffa. Il prossimo è un film molto serio sulla lotta interna tra Fenice e Jean, perciò è drammatico. Non c’è molto di comico, oltre ad alcuni momenti qui e lì. Sarà una storia molto potente, parliamo di Fenice Nera, perciò molto più cupa rispetto a quanto siamo abituati. Sarà un bel cambiamento, ma di grande intrattenimento per tutti.