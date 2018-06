Spoiler

Cheavrà a che fare, in qualche modo, con una linea temporale alternativa lo abbiamo sospettato tutti dopo aver visto

I più attenti e attente avevano iniziato a fare congetture in merito già nei mesi scorsi con le foto dal set che testimoniavano la… ricostruzione della New York sotto attacco vista in The Avengers.

L’Atlanta Magazine ha recentemente pubblicato dei nuovi scatti dal set delle riprese aggiuntive allestito, come il precedente, sempre in quel di Atlanta sempre risalenti allo scorso gennaio, ma approdate online solo ora che mostrano nuovamente lo scenario di cui sopra, nello specifico quello relativo al momento in cui Nick Fury avverte Iron Man che una bomba atomica sta viaggiando in direzione della Grande Mela (c’è anche la stessa Sedan visibile nell’omologa scena del film di Joss Whedon).

Per ragioni di copyright non possiamo riportare le foto. Per ammirarle tutte cliccate l’immagine qua sotto:

Da Instagram arriva inoltre lo scatto qua sotto, risalente a dicembre, in cui Chris Evans sfoggia un look decisamente differente da quello di Infinity War.

Gli Avengers torneranno il 3 maggio 2019. Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.