tempo di lettura 2'

In una recente intervista per il Film Riot Podcast , il regista di Shazamha svelato che il costume del supereroe protagonista è cambiato un po’ nel corso della produzione del film per esigenze di carattere pratico.

Come spiegato dal filmmake:

Sei costretto a cambiare alcune cose anche dopo l’inizio delle riprese perché ti rendi conto di certe cose. Giri la prima scena e Zach (Levi) ti dice: “Sai, non riesco a muovere bene le mani con questi guanti”. Perciò abbiamo dovuto progettarli da capo. Gli stivali continuavano a rompersi, perciò anche anche in quel caso abbiamo dovuto optare per qualcosa di diverso. È stato un lavoro costante per rendere il costume il migliore possibile.

Il regista ha poi spiegato di essersi assicurato che il materiale del costume riflettesse al meglio i diversi tipi di luce:

Visto che giri con luci diverse, è importante assicurarsi ancor prima di avere un costume che il materiale sia adatto. Il fulmine [sul costume] si illumina davvero, perciò per quello abbiamo fatto molti test.