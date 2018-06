Spoiler

Uno dei tweet postati dall’account ufficiale dimette in luce un dettaglio circa una curiosa “retrocompatibilità” tra

Nel film del 1981, difatti, C-3P0 segnala che il Millennium Falcon ha un modo decisamente curioso di comunicare, dichiarando di non avere idea di come la nave possa aver “appreso” un linguaggio così peculiare. Ebbene, sappiamo oggi che la nave ha “inglobato” l’irriverente intelligenza artificiale di L3-37, che nel film di Ron Howard ha la parlantina di Phoebe Waller-Bridge. Si tratta, in sostanza, di una piccola curiosità che lega – in qualche modo – due droidi della saga.



Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola è incentrata su un giovane Han ed è ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film è uscito il 25 maggio 2018 negli USA e il 23 maggio in Italia.

