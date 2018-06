tempo di lettura 2'

Come già accaduto a Daisy Ridley un paio di anni fa, l’attrice è stata bullizzata sulla piattaforma social citata (e non solo lì) dagli spettatori che non hanno gradito particolarmente la storyline relativa al suo personaggio con messaggi disprezzo nei suoi confronti.

Da queste parti siamo sempre stati convinti di una questione alquanto: è del tutto sacrosanto apprezzare o meno un dato film o personaggio, ma lo scadere in insulti gratuiti da parti di leoni e leonesse da tastiera che si sentono forti solo perché protetti dall’anonimato di un nickname o della tastiera e dallo schermo di un PC o dispositivo mobile, sia, appunto, un modo di fare altamente penoso, tipico di troll che, evidentemente, conducono un’esistenza povera e vuota. Gente per cui le offese gratuite sono l’unica spinta per alzarsi dal letto la mattina.

Nelle ore scorse, Rian Johnson, il regista di Gli Ultimi Jedi, è intervenuto su Twitter in difesa di Kelly Marie Tran arrivando, per giunta, a perdere la pazienza quando un tale ha risposto al suo tweet con un’uscita alquanto inutile in cui ha dimostrato di non aver per nulla colto il senso della questione: “Criticare e mostrare disprezzo verso qualcosa sarebbe trollare? Bella tattica, ma se ti fa dormire la notte…”.

È stato proprio a questo punto che il filmmaker, una persona solitamente pacata che è riuscita a non perdere le staffe neanche con le miriadi di boiate approdate online dopo la release di The Last Jedi, si è giustamente sentito in dovere di controbattere a tono:

Ne ho abbastanza di queste st**nzate ipocrite e in malafede. La conosci la differenza che c’è fra il non gradire il film e il molestare talmente tanto e in modo cattivo una donna tanto da portarla ad abbandonare una piattaforma social. E sai benissimo di cosa stiamo parlando in questo caso.

Anche Joonas Suotamo, il nuovo interprete di Chewbacca, è intervenuto in difesa dell’attrice:

