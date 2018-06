tempo di lettura 1'

Sono appena iniziate a Madrid le riprese del sesto episodio della saga didiretto da, e una fan è riuscita a intercettare nientemeno che Linda Hamilton fuori al set del film.

La ragazza ha scattato un selfie con l’attrice, che sta girando il film nella capitale spagnola da due settimane: la produzione si sposterà tra poco ad Almeria per girare una sequenza che coinvolge “scheletri e un elicottero precipitato”. Nella foto vediamo la Hamilton in gran forma, con capelli biondi non particolarmente corti (non sappiamo però se nel film indosserà una parrucca per interpretare Sarah Connor). Ecco la foto diffusa da TheTerminatorFans:

Diretto da Tim Miller, il film vedrà tra i protagonisti Natalia Reyes, Diego Boneta, Gabriel Luna, Mackenzie Davis, Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton nella pellicola, prodotta dalla Skydance di David Ellison e, per la prima volta dopo i primi due film, da James Cameron: la pellicola sarà infatti un sequel diretto di Terminator 2: il Giorno del Giudizio e ignorerà i tre capitoli successivi. Le riprese inizieranno in estate, i dettagli circa la trama sono ancora strettamente tenuti sotto chiave.

Tra gli sceneggiatori coinvolti ci sono David Goyer, Charles Eglee, Josh Friedman e Justin Rhodes, che stanno lavorando a stretto contatto Ellison e Cameron. L’uscita è prevista per il 22 novembre 2019.