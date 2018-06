Spoiler

tempo di lettura 1'

Volevamo discostarci dall’idea di far combaciare esattamente il design delle nostre creature con quello dei mostri che il pubblico conosce già. Ad ogni modo, abbiamo provato a mantenere per queste creature alcuni elementi familiari che potessero richiamare quelli dei Predator […] Le fauci, ad esempio, non sono come quelle dei Predator ma presentano una mascella particolarmente larga e delle similitudini che collocano questi esseri all’interno dello stesso “regno”. Anche la tonalità della pelle, a tratti, è simile.

, il nuovo film di, mostrerà delle creature già note agli amanti del franchise. Tra queste troveremo gli Hell-Hounds, già visti in Predators di Nimród Antal. Come spiegato dal supervisore agli effetti visivi,

Rothbart, inoltre, ha accennato alla presenza di “altre creature” ancora da rivelare. Il film di Black, lo ricordiamo, debutterà negli Stati uniti il 14 settembre.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Scritto da Black assieme a Fred Dekker, il film vede nel cast Boyd Holbrook, Yvonne Strahovski, Jake Busey, Olivia Munn (X-Men: Apocalypse), Trevante Rhodes (Moonlight), Keegan-Michael Key (Keanu, Key & Peele), Thomas Jane (The Punisher), Jacob Tremblay (Room), Alfie Allen (Game of Thrones) e Sterling K. Brown (The People vs. O.J. Simpson, This is Us).

Fonte: CB