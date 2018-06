tempo di lettura 1'

è stata avvistata a Potomac, nel Maryland, non molto lontano da Washington. E, a oggi, sappiamo cheè nella capitale U.S.A. per i lavori di. La presenza di entrambe le attrici nell’area di Washington potrebbe non essere casuale.

Patty Jenkins ha più volte accennato alla possibilità che Carter possa apparire nel sequel del cinefumetto DC. Carter, com’è noto, è stata il volto di Diana Prince in televisione negli anni 70. Di recente, l’attrice ha confermato di aver parlato di un suo possibile coinvolgimento nel nuovo film proprio con Jenkins.

Al momento, non vi sono conferme ufficiali, ma solo speculazioni. Non rimane che attendere ulteriori sviluppi. A oggi, lo ricordiamo, non sappiamo se Carter e Jenkins abbiano parlato di un vero e proprio ruolo all’interno del film o di una semplice apparizione come omaggio alla vecchia serie TV.

Qui di seguito Carter nei pressi di Washington nella giornata di ieri:

