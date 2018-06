tempo di lettura 1'

Diane Nelson lascia ufficialmente il ruolo di presidente della DC Entertainment. Ad annunciarlo ieri la Warner Bros.

La Nelson era assente dall’azienda da marzo a causa di problemi famigliari e personali non specificati. All’epoca il CEO della Warner Kevin Tsujihara aveva assicurato il suo ritorno, ma ora le cose sono cambiate. “Diane è stata una amica e una collega, così come un membro della famiglia Warner per oltre 20 anni. Sebbene il suo addio ci rattristi, rispettiamo completamente e supportiamo la sua decisione,” afferma Tsujihara in un memo per lo staff.

La Nelson è salita a capo della DC nel 2009, dove ha supervisionato i progetti televisivi, cinematografici e videoludici con risultati altalenanti sui vari fronti. Come noto, infatti, mentre serie televisive come Arrow e The Flash hanno tuttora grande successo in tutto il mondo, la costruzione di un Universo Cinematografico DC sta avendo non pochi problemi, nonostante la creazione di un’apposita etichetta DC Films.

Al momento la divisione verrà guidata da Thomas Gewecke (Chief Digital Officer), cui faranno riferimento gli executive della DC Dan DiDio, Jim Lee, Geoff Johnso e Amit Desai, finché non verrà trovato un nuovo responsabile.

Fonte: Variety