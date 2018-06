tempo di lettura 1'

È da circa un paio d’anni che sappiamo che la Universal ha messo in cantiere un adattamento cinematografico di, il popolare franchise videoludicoche, dal 2006 a oggi, ha venduto più di 20 milioni di copie.

L’intenzione dello studio è adattare il videogame in maniera tale da dare vita a un lavoro che possa funzionare nel format cinematografico e non a un’operazione in grado di attirare al cinema solo i fan del franchise.

Non è ancora chiaro quando il progetto sarà pronto a partire, ma nel frattempo c’è un attore che ha espresso un certo interesse a partecipare al film: Dave Bautista.

In una recente intervista la star di Guardiani della Galassia ha infatti dichiarato:

Sto inseguendo Gears of War da ANNI oramai…interpretare Marcus Fenix è per me un sogno.

Ecco il video:

"I've been pursuing Gears of War for YEARS now… Marcus Fenix is absolutely a dream role." pic.twitter.com/p9iSLA9TcD — GameSpot 🔜 E3 (@gamespot) June 5, 2018

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!