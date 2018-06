tempo di lettura 3'

Una manciata di ore fa si è tenuta la prima proiezione per la stampa di, atteso sequel del film Pixar del 2004.

A seguire vi proponiamo una serie di reazioni a caldo dedicate al film in arrivo a settembre in Italia.

Alla regia, com’è noto, c’è nuovamente il premio Oscar Brad Bird (Il Gigante di Ferro, Gli Incredibili, Mission: Impossible – Protocollo Fantasma). Le partiture sono del premio Oscar Michael Giacchino (Up, Ratatouille, Inside Out, Star Trek, Lost, Jurassic World, Rogue One: A Star Wars Story).

Steven Weintraub : Sono felice di riportare che Brad Bird ha realizzato un fantastico sequel di “Gli Incredibili”. Ho assolutamente adorato Gli Incredibili 2. La colonna sonora di Michael Giacchino è, come sempre, splendida. Non vedo l’ora di rivederlo.

: Sono felice di riportare che Brad Bird ha realizzato un fantastico sequel di “Gli Incredibili”. Ho assolutamente adorato Gli Incredibili 2. La colonna sonora di Michael Giacchino è, come sempre, splendida. Non vedo l’ora di rivederlo. Perri Nemiroff : Gli Incredibili 2 è una delizia! La dinamica di famiglia è geniale ancora una volta, ma Jack Jack ruba la scena. E quella colonna sonora! Lavoro da A+ per Michael Giacchino che dovrò possedere.

: Gli Incredibili 2 è una delizia! La dinamica di famiglia è geniale ancora una volta, ma Jack Jack ruba la scena. E quella colonna sonora! Lavoro da A+ per Michael Giacchino che dovrò possedere. Kristian Harloff : Cavolo, Gli Incredibili 2 è stato fantastico. Scorre veloce, pieno di risate, azione, emozione e una storia che spacca. Ho adorato il primo, ma ho AMATO questo.

Dorian Parks : Gli Incredibili 2 è stato fantastico, mi è piaciuto più del primo. Jack Jack ruba la scena a tutti. È il perfetto film di supereroi!

Drew Taylor : Non dovrebbe sorprendere nessuno il fatto che Gli Incredibili 2 sia è un semplice capolavoro – avvincente, toccante e impeccabilmente strutturato. È valso ogni secondo dell’attesa di 14 anni.

: Non dovrebbe sorprendere nessuno il fatto che Gli Incredibili 2 sia è un semplice capolavoro – avvincente, toccante e impeccabilmente strutturato. È valso ogni secondo dell’attesa di 14 anni. Mike Ryan : Ehi, è servito attendere 14 anni! Gli Incredibili 2 è uno spasso (e amo il fatto che mezzo cast di Better Call Saul doppi i personaggi di questo film). Chi ha adorato il primo film lo apprezzerà molto.

: Ehi, è servito attendere 14 anni! Gli Incredibili 2 è uno spasso (e amo il fatto che mezzo cast di Better Call Saul doppi i personaggi di questo film). Chi ha adorato il primo film lo apprezzerà molto. Germain Lussier : Gli Incredibili 2 è eccente. Super divertente, geniale e l’azione è ancora meglio. Condivide del DNA con il primo film ma funziona comunque perfettamente. Un’altra vittoria per la Pixar.

: Gli Incredibili 2 è eccente. Super divertente, geniale e l’azione è ancora meglio. Condivide del DNA con il primo film ma funziona comunque perfettamente. Un’altra vittoria per la Pixar. Erik Davis : È ora di qualche bella notizia. Gli Incredibili 2 è fantastico! Dolce, divertente e con un ritmo pazzesco: una storia frizzante corredata da azione e cuore. L’ho adorato, come ho adorato il corto Bao. Il mio film preferito dell’estate.

: È ora di qualche bella notizia. Gli Incredibili 2 è fantastico! Dolce, divertente e con un ritmo pazzesco: una storia frizzante corredata da azione e cuore. L’ho adorato, come ho adorato il corto Bao. Il mio film preferito dell’estate. Peter Sciretta : Gli Incredibili 2 è un sequel avventuroso e divertente non allo stesso livello del primo. Jack Jack e Edna rubano la scena (vi prego ditemi che faranno un corto con Edna che fa la babysitter a Jack Jack). Fantastiche animazioni e un’altra fantastica colonna sonora di Michael Giacchino.

: Gli Incredibili 2 è un sequel avventuroso e divertente non allo stesso livello del primo. Jack Jack e Edna rubano la scena (vi prego ditemi che faranno un corto con Edna che fa la babysitter a Jack Jack). Fantastiche animazioni e un’altra fantastica colonna sonora di Michael Giacchino. Scott Mendelson: Ho trascorso 14 anni a dire che il mondo non aveva bisogno di un Incredibili 2. Dopo stanotte, attenderei Gli Incredibili 3 a braccia aperte.

Questa la sinossi:

La famiglia di supereroi che tutti preferiscono ritorna in Gli Incredibili 2. Questa volta Helen (con la voce di Holly Hunter) è sotto i riflettori, lasciando Bob (doppiato da Craig T. Nelson) a casa con Violet (Sarah Vowell) e Dash (Huck Milner) costretti ad affrontare le sfide di una vita “normale”. È una transizione ardua per tutti, e la cosa peggiore è che la famiglia non è al corrente dei superpoteri emergenti del piccolo Jack-Jack. Quando un nuovo cattivo architetta un geniale e pericoloso piano, la famiglia e Frozone (Samuel L. Jackson) devono trovare un modo per lavorare insieme ancora una volta – che è più facile a dirsi che a farsi, anche se sono tutti Incredibili.

Gli Incredibili 2 uscirà il 15 giugno 2018 negli USA, il 19 settembre in Italia.