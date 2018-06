tempo di lettura 2'

Com’è noto, il nuovo film disarà un reboot che proporrà al pubblico un mondo e un approccio ai personaggi differenti da quanto mostrato nei film di. In una delle sue ultime interviste,(Stranger Things) ha avuto modo di ricordare come la notizia di un reboot abbia inizialmente fatto storcere il naso a molti fan. L’attore, tuttavia, ha anche ricordato come – in qualche modo – ha avuto la “benedizione” dinel corso di una cena tenutasi in un clima più che amichevole.

Come raccontato da Harbour:

[Perlman e Del Toro] hanno fatto due film di Hellboy insieme, e avevano tutta l’intenzione di realizzarne un terzo. Ma credo che poi siano sorti molti problemi, soprattutto di budget. Penso anche che abbiano aspettato troppo, e che quindi si sia poi optato per qualcosa di diverso. Il team di lavoro del nuovo film è venuto da me con un concept completamente differente da quanto sperimentato in passato. Inizialmente, i fan si sono un po’ arrabbiati. Ma [Ron Perlman] e io abbiamo cenato insieme, ed è stato grandioso.

I dettagli sulla trama del film non sono ancora particolarmente approfonditi. Mike Mignola, creatore del fumetto, da spesso dichiarato che il nuovo film si discosta dal genere squisitamente supereroistico, delineandosi più come un horror mirato a costruire una vera e propria mitologia.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

La produzione del reboot si è tenuta in Bulgaria e nel Regno Unito.

Nel cast David Harbour (Hellboy), Ian McShane (il professor Broom), Milla Jovovich (la regina di sangue) e Daniel Dae Kim (Maggiore Ben Daimio). Vietata ai minori, la nuova storia ruoterà attorno all’eroe rosso che dovrà fare i conti con una strega del Medioevo che è decisa a distruggere l’umanità.

Questa la possibile sinossi preliminare:

Il film è incentrato sul viaggio di Hellboy in Inghilterra, dove dovrà sconfiggere Nimue, consorte di Merlino e Regina di Sangue. Ma la loro battaglia ci porterà vicini alla Fine del Mondo, destino che Hellboy vuole del tutto evitare.

