tempo di lettura 1'

Qualche tempo fa è stato diffuso un rumour secondo cui Amazon stava cercando di coinvolgerenella produzione della serie tv miliardaria del Signore degli Anelli , e che Jackson era indeciso tra questo progetto e la regia di un film tratto dai fumetti DC.

Noi abbiamo deciso di non riportare questa indiscrezione nemmeno per non alimentare indiscrezioni senza basi solide. Oggi, sulle pagine di Allocine, arriva la conferma che Jackson non ha alcuna intenzione di partecipare né alla serie tv né a un blockbuster DC. Parola dello stesso regista neozelandese:

Non sono assolutamente coinvolto nella serie tv del Signore degli Anelli. Mi rendo conto del perché sia uscito il mio nome, ma non sta succedendo assolutamente nulla che mi coinvolga su questo fronte.

E non ho avuto alcuna discussione su quel film. Non sono un fan dei fumetti, non ne ho mai letto uno, quindi non mi interessa molto dirigere un film tratto da un fumetto. Non è assolutamente vero.

Non sono coinvolto in alcun film DC né nella serie del Signore degli Anelli, ma non è un problema: ho molti progetti in cantiere che mi tengono occupato!