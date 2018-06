tempo di lettura 1'

Anche tenendo conto del solo 2018, pellicole comesono state generalmente apprezzate dalla critica e, ancor più, dal pubblico che ha garantito degli incassi belli sostanziosi.

Ma fra i fan di questa tipologia di film non possiamo di sicuro annoverare Terry Gilliam. L’ex Monty Python, in una intervista risalente ai giorni di Cannes, ma diffusa online solo qualche giorno fa (via The Playlist), non ha avuto di certo parole di stima verso i cinefumetti:

Odio i supereroi. Sono delle str**zate. È ora che cresciate un po’. Non resteremo teenager per tutto il resto della nostra esistenza. È grandioso sognare di avere dei superpoteri, ma i supereroi si basano solo su quello. E devono battere gli altri supereroi che hanno poteri più forti dei loro. Andiamo… quello di cui abbiamo bisogno è un po’ di amore, pace e comprensione reciproca.

