Come prevedibile,apre in testa al box-office italiano giovedì, raccogliendo 660mila euro nelle oltre 800 sale in cui è distribuito (con una media di oltre 800 euro). Sommando le anteprime di mercoledì sera il film arriva a 735mila euro. Si tratta di un risultato in calo rispetto a, che aprì tre anni fa con un milione di euro salendo poi a 5.7 milioni di euro nei quattro giorni.

Scende al secondo posto Solo: a Star Wars Story, con altri 53mila euro e un totale di 3.5 milioni di euro, mentre al terzo posto Deadpool 2 incassa 29mila euro e sale a 6.5 milioni complessivi.

Per trovare altre nuove uscite bisogna scendere al settimo posto, dove Malati di Sesso incassa quasi 14mila euro, mentre al decimo posto La Terra dell’Abbastanza incassa 9.700 euro.