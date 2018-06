tempo di lettura 2'

Todd Fisher, fratello di, sta per pubblicare il volume, nel quale racconta molte delle sue esperienze di vita in una famiglia al centro dei riflettori dello show business.

Com’è noto, Carrie Fisher, scomparsa nel dicembre del 2016, aveva rivelato in The Princess Diarist di aver avuto una relazione con Harrison Ford sul set di Star Wars del 1977. Proprio Todd Fisher ha avuto modo di specificare che la sorella di pentì di aver reso pubblica, a distanza di molti anni, la relazione avuta con Ford, che era stata tenuta segreta alla madre Debbie Reynolds.

Dopo aver letto alcune bozze di The Princess Diarist, Reynolds desiderava infatti che tale relazione, avuta in passato dalla figlia, non fosse resa nota. E la stessa Carrie Fisher, dopo, la pubblicazione del libro, si pentì di aver svelato un dettaglio divenuto fonte di enorme curiosità tra i lettori.

Come dichiarato da Todd Fisher:

Ciò che Harrison e tutti gli altri possono non sapere è che Carrie andò da nostra madre, dopo che il libro era divenuto un grande successo, e disse: “Avevi ragione, non avrei dovuto raccontare quel dettaglio”. Effettivamente, [Carrie] sì pentì di aver reso pubblica quella relazione.

Carrie Fisher, com’è noto, è in Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Il suo personaggio è sopravvissuto agli eventi narrati nel film, dunque al momento c’è una certa curiosità in merito alle soluzioni narrative o visive che J.J. Abrams potrà adottare in Episodio IX. Il Generale Leia è, al momento, la sola superstite del terzetto Luke-Han-Leia, al centro delle storie narrate nella della trilogia originale.

