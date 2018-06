tempo di lettura 2'

, regista del primoe produttore del secondo capitolo, lavorerà al reboot della saga creata da

A riportare la notizia è Empire che specifica inoltre che l’operazione avverrà sotto la nuova etichetta produttiva del filmmaker, i Marv Studios, versione “aggiornata” della sua compagnia di produzione, la Marv.

Non si sa ancora quali saranno i personaggi al centro dei nuovi Kick-Ass anche se le speculazioni del magazine vanno tutte in direzione di un film dedicato a Hit-Girl, che potrebbe raccontare le avventure di una Mindy Macready ormai cresciuta o, addirittura, i primi passi nella lotta al crimine fatti sotto la tutela di Big Daddy, nonché quelle di Patience Lee, madre single afroamericana, che decide di diventare una vigilante.

Matthew Vaughn, in maniera molto sibillina, dichiara:

Daremo vita ai reboot di Kick-Ass e Hit-Girl. Se cercate degli indizi, osservate quello che Mark Millar sta facendo coi fumetti.

Per quanto riguarda il franchise di Kingsman, oltre al terzo capitolo finale della “saga principale” che narrerà “la conclusione della relazione fra Harry Hart-Eggsy”, è in programma anche uno spin-off, Kingsman: The Great Game, che racconterà la storia dell’organizzazione nei primi anni ’90. I due lungometraggi saranno girati contemporaneamente.

Ma non è tutto.

Vaughn prevede anche di produrre una serie tv da otto ore e un ulteriore spin-off cinematografico incentrato sugli Statesman di Channing Tatum, Jeff Bridges e Halle Berry visto nel secondo Kingsman.

Diretto ancora una volta da Matthew Vaughn, Kingsman – Il Cerchio d’Oro è il sequel di Kingsman: Secret Service, uscito nel 2015 e capace di generare un box office globale da 414 milioni di dollari a fronte degli 81 milioni (esclusa P&A) spesi per la produzione.

La sinossi di Kingsman: Il Cerchio d’Oro:

Kingsman: Secret Service ha introdotto il mondo di Kingsman, un’agenzia internazionale indipendente che opera al più alto livello di segretezza e discrezione, il cui fine ultimo è quello di tenere il mondo al sicuro. In Kingsman: The Golden Circle i nostri eroi affronteranno una nuova minaccia. Quando il quartier generale viene distrutto e il mondo è tenuto in ostaggio, il loro viaggio porta alla scoperta di un’organizzazione di spionaggio alleata negli Stati Uniti chiamata Statesman, fondata negli stessi giorni dell’agenzia britannica. Nella nuova avventura, che testerà la forza e la capacità degli agenti di spingersi al limite, le due organizzazioni d’élite faranno squadra per sconfiggere un nemico comune e senza scrupoli. Tutto, naturalmente, per salvare il mondo: qualcosa al quale Eggsy comincia ad abituarsi…

Nel cast, oltre a Colin Firth, Taron Egerton, Channing Tatum e Jeff Bridges, troveremo anche Julianne Moore, Mark Strong, Halle Berry, Elton John e Pedro Pascal.