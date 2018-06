Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

è oggi tra le protagoniste di, ambientato nell’Universo di Oceans’ 11, che vede un cast principale tutto al femminile.

In una delle sue ultime interviste, l’attrice ha avuto modo di ricordare l’uscita di Ghostbusters, diretto nel 2016 da Paul Feig, che fu accompagnata da un gran numero di polemiche online sorte anche a causa del gran numero di commenti maleducati e offensivi nei confronti delle attrici protagoniste.

Come dichiarato da Bullock:

È stata una cosa talmente assurda che non posso fare a meno di diventare furiosa anche solamente ripensandoci. Nel film c’erano cinque tra le più talentuose attrici comiche del pianeta. E non ci vogliono solo cinque persone per fare un film, ce ne vogliono 300. Dovremmo cercare tutti di mostrare un po’ più di educazione, non solo nei confronti delle donne.