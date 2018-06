tempo di lettura 1'

Dopo l’ingresso dinel cast di, apprendiamo che ancheè stata ingaggiata in un ruolo di primo piano nel film tratto dal celebre franchiste videoludico. Marden, com’è noto, ha un ruolo anche indella HBO. Sumpe ha preso parte a serie come

Il film sarà un ibrido tra live-action e animazione in CGI. Tra gli addetti ai lavori, coinvolti a vario titolo, figurano nomi molto noti: il produttore Neal H. Moritz della Original Film Inc. (tra i produttori di Fast and Furious), il regista Jeff Fowler del Blur Studio (candidato all’Oscar nel 2005 per il corto animato Gopher Broke) e il produttore esecutivo Tim Miller (regista di Deadpool).

Non ci sono ancora dettagli specifici sulla trama: nei giochi, Sonic è generalmente intento a collaborare con amici come Tails o Knuckles per sventare i piani di dominazione globale del folle dottor Eggman Robotnik. Il personaggio è una delle più grandi icone del mondo videoludico: i suoi giochi hanno venduto oltre 350 milioni di copie.

Fonte: Hollywood Reporter