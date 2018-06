tempo di lettura 1'

, tra gli sceneggiatori di, curerà con(The Accountant) lo script del sequel di

Stashwick non ha diffuso alcun dettaglio circa i lavori in corso e gli sviluppi della trama e dei personaggi che avremo modo di vedere nel film. Sappiamo, a oggi, che Jared Leto, Margot Robbie e Will Smith dovrebbero riprendere i rispettivi ruoli. Alcune speculazioni – rigorosamente non confermate – parlano di un ipotetico coinvolgimento di Dwayne “The Rock” Johnson nel ruolo di Black Adam.

Le riprese di Suicide Squad 2 dovrebbero partire alla fine dell’anno a Toronto, in Canada. Le stagioni di Gotham, lo ricordiamo, sono disponibili su Netflix.

