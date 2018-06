tempo di lettura 1'

In uno degli ultimi aggiornamenti postati da, tra gli sceneggiatori die di, viene sonoramente smentita l’indiscrezione secondo la quale un sequel di Zombieland sarebbe già stato girato in gran segreto.

Reese si è detto dispiaciuto di dover smentire la cosa, ma ha tenuto a fare chiarezza per non alimentare false aspettative nel pubblico circa la possibilità di vedere il film nelle sale in tempi brevi:

Qui di seguito il suo tweet:

The stories that a Zombieland sequel is in the can are as fake as fake news gets. Sorry, guys.

— Rhett Reese (@RhettReese) 7 giugno 2018