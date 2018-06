tempo di lettura 1'

domina la classifica italiana venerdì, incassando 745mila euro e ottenendo una media di quasi 900 euro per sala. È l’unico film a ottenere buoni risultati, mentre tutte le altre nuove uscite si piazzano agli ultimi posti della top-ten. In due giorni la pellicola ha sfiorato il milione e mezzo di euro (1.48 milioni per la precisione), in calo rispetto al primo film (anche se la forbice si sta restringendo).

Segue Solo: a Star Wars Story, con 76mila euro e un totale di 3.6 milioni di euro, mentre al terzo posto Deadpool 2 incassa 45mila euro e sale a 6.6 milioni di euro.

Le nuove uscite: al nono posto Malati di Sesso incassa 16mila euro (30mila euro in due giorni), mentre al decimo Tito e gli Alieni incassa 12mila euro e sale a quasi 20mila in due giorni. La Terra dell’Abbastanza, al dodicesimo posto, incassa quasi diecimila euro (20mila in due giorni), mentre Rabbia Furiosa – er Canaro al quindicesimo posto incassa 5.600 euro (quasi 10mila in due giorni).