tempo di lettura 1'

Saràa vincere il weekend negli Stati Uniti. Il nuovo episodio della saga, tutto al femminile, ha raccolto 4 milioni di dollari alle anteprime di giovedì sera ottenendo un totale di 15.8 milioni nella giornata di venerdì. Le previsioni iniziali parlavano di un weekend da una trentina di milioni di dollari, ma pare ormai chiaro che la pellicola supererà i 40 milioni nei tre giorni: sarebbe il miglior esordio della saga (iniziata nel 1960 con l’originale) Ne è costati 70.

Buon esordio anche per l’horror Hereditary, in grado di raccogliere 5.1 milioni in tre giorni: è il miglior incasso d’esordio per un film dello studio A24 (il record precedente erano i 3.3 milioni di The Witch). Nel weekend dovrebbe incassare quasi quindici milioni, molto sopra le aspettative.

Al terzo posto Solo: a Star Wars Story incassa 4 milioni di dollari e va verso un weekend da 14 milioni di dollari, mentre al quarto posto Deadpool 2 incassa 3.7 milioni di dollari (ne incasserà circa 13 in tre giorni).

Chiude la top-five Avengers: Infinity War, con 1.8 milioni di dollari e un totale di 649 milioni di dollari.