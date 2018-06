tempo di lettura 2'

In occasione dell’arrivo online del primo teaser trailer italiano di, lo spin-off di Transformers, la divisione nazionale dellaci ha fornito un esemplare del nuovoappartenente alla linea Studio Series, pensata principalmente per i fan più attenti ai dettagli. Comprende personaggi e scene iconiche da tutti i film Transformers nelle dimensioni Deluxe, Voyager e Leader.

La figure dedicata al leader degli Autobot di Cybertron è molto dettagliata e simile alla controparte cinematografica: l’estetica si basa chiaramente su quella della franchise cinematografica inaugurata con il primo Transformers diretto nel 2007 da Michael Bay. Nello specifico di questo pezzo della Studios Series però, Optimus Prime può essere collocato su un display di discreta fattura (nonostante si tratti di semplice cartone) sul quale è riprodotto lo scenario forestale montano sfondo dello scontro con Megatron in, perfetto per posizionare il robot con una “hero pose” d’impatto scenografico non indifferente, in cui le spade incluse nella confezione giocano un ruolo non indifferente.

I difetti più evidenti di questa proposta Hasbro si trovano principalmente nel momento in cui dalla modalità robotica passiamo a quella voyager, facendo assumere alla figure le fattezze del Peterbilt 379 blu e rosso annata 1994. Se, da una parte, i passaggi necessari alla trasformazione potrebbero risultare un po’ troppo macchinosi (anche se di certo non insormontabili) e generare rotture delle parti mobili (specie dei finestrini), l’handicap maggiore è di carattere meramente “cosmetico”. La scelta dei grigi impiegati per quelle che, sul grande schermo, sono le sezioni cromate del mezzo non è uniforme: la cromatura è presente solo ed esclusivamente sui tubi di scarico posti verticalmente ai lati dell’abitacolo. Sappiamo bene che si tratta di un prodotto dal prezzo tuttosommato molto accessibile (su Amazon è reperibile a un prezzo che varia dai 34,99€ ai 39,90€), ma sarebbe bastato un piccolissimo accorgimento aggiuntivo per renderlo anche più “screen accurate”.

Ambientato nel 1987, Bumblebee è incentrato su Charlie (Steinfeld), una teenager che scopre Bumblebee, ammaccato dalle battaglie e rotto.

L’anno è il 1987, Bumblebee in fuga si nasconde in uno sfasciacarrozze in una piccola cittadina sulla costa californiana. Charlie (Hailee Steinfeld), quasi diciottenne, sta cercando il suo posto nel mondo quando trova Bumblebee, rotto e segnato dalla battaglia. Quando Charlie lo risveglia, scopre rapidamente che non si tratta del classico maggiolino giallo Volksvagen…

A produrre la pellicola Lorenzo di Bonaventura e Michael Bay, assieme a Chris Brigham, con Steven Spielberg, Brian Goldner e Mark Vahradian come produttori esecutivi.

Nel cast Hailee Steinfeld, Pamela Adlon, John Cena, Stephen Schneider, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Kenneth Choi, Ricardo Hoyos, Abby Quinn, Rachel Crow, e Grace Dzienny.

L’uscita dello spin-off, scritto da Christina Hodson e diretto da Travis Knight, è fissata al 21 dicembre 2018.

L’ultimo capitolo della saga principale, Transformers: L’Ultimo Cavaliere, è uscito il 23 giugno 2017, il 22 in Italia. Transformers 6 è invece previsto per il 2019.