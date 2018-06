tempo di lettura 1'

Gli artisti di Boss Logic hanno nuovamente liberato la fantasia per realizzare un suggestivo fan poster di un immaginario crossover cinematografico.

Questa volta i protagonisti dell’ipotetico film sono nientemeno che Blade e Wolverine.

Vi piacerebbe vedere un film con questi due iconici personaggi fumettistici? Ditecelo nei commenti!

Ecco il poster:

#bosslogic x @artofgeorge –

The Dream @wesleysnipes @RealHughJackman#blade x #wolverine

Glad we could sit down and collaborate on this one brother, many more clashes to come #madeinmelbourne pic.twitter.com/Bgp538wbzb

— BossLogic (@Bosslogic) 30 maggio 2018