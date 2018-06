tempo di lettura 1'

Sarà davveroil titolo del cinecomic DC/Warner con qui trovate le ultime notizie )? In attesa di avere delle conferme al riguardo Boss Logic ha realizzato e condiviso in rete un suggestivo fan poster dedicato al nuovo film che rispecchia in toto gli anni ’80, periodo in cui dovrebbe essere ambientato il lungometraggio.

Potete vedere il colorato poster qua sotto:

Il secondo capitolo delle avventure di Diana Prince, lo ricordiamo, è previsto al cinema per il novembre del 2019. Nel film, oltre alla protagonista Gal Gadot, troveremo anche Kristen Wiig (Ghostbusters) e Pedro Pascal (Narcos).

FONTE: CB