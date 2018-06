tempo di lettura 1'

Come ampiamente previsto,domina la classifica italiana nel weekend e incassa ben 3.6 milioni di euro, ottenendo una media di oltre quattromila euro per sala. Si tratta di un risultato in netto calo rispetto al primo film (che incassò 5.7 milioni di euro e chiuse la sua corsa a 14.7 milioni complessivi), ma è comunque positivo visto il periodo. Il vero obiettivo di questo sequel sarà superare i dieci milioni, cosa non facile.

Seconda posizione, a debita distanza, per Solo: a Star Wars Story che incassa 358mila euro e sale a 3.8 milioni complessivi. Al terzo posto Deadpool 2 incassa 193mila euro e sale a 6.7 milioni di euro.

Al quarto posto La Truffa dei Logan incassa 166mila euro e sale a 580mila euro complessivi, mentre Dogman al quinto posto incassa 138mila euro e sale a 2.2 milioni di euro.

Tieni benissimo, al sesto posto, Lazzaro Felice: la pellicola presentata a Cannes incassa 112mila euro e sale a 302mila complessivi.

Le altre nuove uscite: al nono posto Malati di Sesso incassa solo 76mila euro, mentre Tito e gli Alieni incassa 68mila euro al decimo posto. La Terra dell’Abbastanza, dodicesimo, incassa 54mila euro mentre L’Atelier al quindicesimo ne raccoglie 28mila.