tempo di lettura 1'

Nuovo colpo ai vertici della DC Entertainment. Dopo l’addio di Diane Nelson dopo diversi mesi sabbatici, anche Geoff Johns lascia il ruolo di presidente e CCO della divisione della Warner Bros. che si occupa di sviluppare le proprietà intellettuali DC sui media (cinema, tv, videogiochi, digital entertainment, merchandising, home entertainment).

Johns assumerà un nuovo ruolo, ottenendo un accordo di produzione e come sceneggiatore presso la DC Comics e la Warner Bros attraverso la sua nuova casa di produzione, la Mad Ghost Productions. Il primo film che avrà la sua firma sarà Green Lantern Corps., che verrà scritto e prodotto da lui basandosi peraltro su una serie a fumetti che ha supervisionato proprio lui presso la DC Comics. È stato anche co-produttore esecutivo e co-sceneggiatore di Aquaman, in arrivo a dicembre, ed è sceneggiatore e produttore esecutivo del sequel di Wonder Woman, in arrivo nel 2019.

La notizia del cambio di ruolo di Johns non sorprende: a gennaio la Warner Bros. aveva promosso Walter Hamada alla guida della produzione dei film tratti dai fumetti DC. Johns, a quel punto, aveva assunto un ruolo più da consulente sulle produzioni cinematografiche. All’epoca Jon Berg aveva lasciato il suo ruolo di co-presidente della DC Films.

A questo punto il fumettista Jim Lee espanderà il proprio ruolo diventando anche CCO della DC Entertainment.

Fonte: Variety