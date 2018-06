Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

segnerà una nuova avventura dei protagonisti presentati al pubblico nel grande successo targato Pixar del 2004., nuovamente al timone della regia, ha tuttavia avuto modo di specificare che il nuovo film non è concepito con l’idea di poter dare vita a un nuovo filone di prodotti cinematografici da mettere in cantiere nei prossimi anni.

In una recente intervista, Bird ha specificato di aver solo ed esclusivamente pensato a dare vita a un prodotto godibile per il pubblico. Alla domanda circa un ipotetico “Gli Incredibili 3” il regista ha difatti replicato:

Il punto è che molti sequel sono fatti per racimolare soldi facili. C’è un detto, in questo business, che proprio non sopporto: quando, essenzialmente ti dicono “Se non ne fai un altro, è come se stessi lasciando del denaro sul tavolo da gioco”. Dannazione, il “denaro sul tavolo” non è ciò che mi fa alzare dal letto la mattina. Quello che mi fa alzare ogni mattina è la possibilità di fare qualcosa che la gente possa amare per i prossimi 100 anni.