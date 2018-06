tempo di lettura 1'

La oramai nota e recente campagna pubblicitaria mirata a promuovere il turismo in Australia, ambientata nell’universo di, ha riacceso l’attenzione sull’iconico personaggio interpretato dasul grande schermo.

Ebbene, in The Very Excellent Mr Dundee, Hogan farà effettivamente ritorno al cinema, ma non nel ruolo Mick “Crocodile” Dundee. Hogan interpreterà difatti se stesso, alle prese con la fama che il personaggio di Mick gli ha regalato in passato.

Il progetto segue proprio il successo della campagna marketing di Tourism Australia, intitolata Dundee – The Son of a Legend Returns Home, proposta durante l’ultimo Super Bowl.

Il film sarà ambientato prevalentemente a Los Angeles e la produzione dovrebbe avere inizio a luglio. La riprese si svolgeranno tra l’Australia, Los Angeles e Vancouver.

Mr. Crocodile Dundee è stato diretto nel 1986 da Peter Faiman. È stato candidato all’Oscar per la miglior sceneggiatura originale e ha visto Hogan vincere un Golden Globe. Nel 1988 e nel 2001 sono usciti due sequel, meno fortunati del primo film.

