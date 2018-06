Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

, Chairman e CEO di Twentieth Century Fox Film, ha da poco lanciato un monito interessante agli addetti ai lavori dell’industria dell’intrattenimento. Come riportato da Variety, Snider ha rimarcato l’importanza di quella fetta di pubblico che va al cinema non necessariamente alla ricerca del film-evento o del prodotto parte di un franchise.

Richiamando l’attenzione degli studios sul “non-event-film goer”, Snider ha auspicato che l’industria cinematografica possa continuare a investire cifre significative in grosse produzioni al di fuori di cinefumetti o di saghe già collaudate:

Gli studios necessitano di un appetito maggiore per grandi produzioni mirate all’intrattenimento che non siano necessariamente basate su un brand. […] Dobbiamo cercare di continuare a coinvolgere anche il pubblico che esce di casa non solo in occasione del nuovo Avengers, altrimenti ci ritroveremo con un business che di fatto si regge sempre più solamente sui fine settimana.