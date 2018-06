tempo di lettura 1'

Sarà– regista di(sia Parte 1 che Parte 2) e– a dirigere per il grande schermo l’adattamento del volume Conspiracy: Peter Thiel, Hulk Hogan, Gawker, and the Anatomy of Intrigue.

Charles Randolph, sceneggiatore de La Grande Scommessa (The Big Short, nella foto in alto), ne curerà lo script. La vicenda coprirà il processo e la sentenza che ha visto riconosciuto a Hulk Hogan un risarcimento danni da 140 milioni di dollari, a seguito della diffusione non autorizzata di un filmato privato da parte di Gawker Media. Non è ancora ben chiaro quale sia il titolo del film: il progetto sarebbe attualmente denominato “Conspiracy” in riferimento al materiale di base.

Lawrence, lo ricordiamo, è anche al lavoro per la Universal su un reboot di Battlestar Galactica.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: Hollywood Reporter