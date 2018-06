tempo di lettura 1'

Secondo alcuni rumour dell’ultim’ora, uno dei progetti che(Scappa – Get Out) starebbe valutando è un film in live action dedicato ai, in parte ispirato alla serie animata degli anni 90 prodotta dalla Walt Disney Television e distribuita dalla Buena Vista.

Come riportato da SlashFilm, alla Disney sarebbe stata sottoposta l’idea di un film in live-action diretto proprio dal regista. La compagnia non avrebbe tuttavia dato – almeno per il momento – semaforo verde. La Disney, com’è noto, ha in cantiere vari live-action tratti dai propri Classici di animazione. Non sono ben chiari, al momento, i motivi in base ai quali un ipotetico film sui Gargoyle non avrebbe destato l’interesse immediato dello studio. Sempre secondo alcune ultime indiscrezioni, Peele non avrebbe ricevuto un rifiuto netto, ma la Disney avrebbe chiesto di prendere tempo mettendo di fatto l’idea del regista in una sorta di “lista di attesa”. Non resta che attendere ulteriori sviluppi, nonché eventuali conferme o smentite da parte dei diretti interessati.

Peele, lo ricordiamo, è attualmente al lavoro sul progetto di US, previsto nelle sale nel marzo del 2019. Nel cast sono coinvolte il premio Oscar Lupita Nyong’o (12 anni Schiavo, Star Wars: Il Risveglio della Forza) ed Elisabeth Moss (Mad Men, The Handmaid’s Tale).

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: SlashFilm