tempo di lettura 2'

Intervistato da Entertainment Weekly,, dietro al progetto del nuovo Halloween con, ha rivelato che inizialmente l’idea del rilancio del franchise sul grande schermo vedeva la potenziale messa in cantiere di due film, da girare uno di seguito all’altro.

Come svelato da McBride:

Volevamo girarne due in contemporanea. Poi ci siamo detti “beh, non facciamo il passo più lungo della gamba“. Se il primo non incontrasse il favore del pubblico, sarebbero in gioco le nostre opportunità professionali future. Quindi abbiamo deciso di lavorare solo su un film, per vedere cosa avrebbe funzionato o cosa no. Ma abbiamo decisamente un’idea per una “direzione da prendere”. Con un po’ di fortuna, riusciremo a imboccare quella strada.