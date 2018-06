tempo di lettura 2'

Definire come insoddisfacenti le performance economiche e critiche disarebbe riduttivo.

La pellicola che doveva “salvare” i destini del DCEU è finita per diventare quella dal minore incasso e dalla produzione più travagliata (roba da far impallidire le riprese aggiuntive di Suicide Squad).

Il senior editor di Vulture Kyle Buchanan ha ora twittato alcune nuove informazioni sul dietro le quinte del cinecomic e del ruolo giocato da Geoff Johns che, giusto qualche ora fa, ha lasciato il ruolo di presidente e CCO della divisione della Warner Bros. che si occupa di sviluppare le proprietà intellettuali DC sui media (cinema, tv, videogiochi, digital entertainment, merchandising, home entertainment).

Buchanan scrive su Twitter:

WB was allegedly so unsatisfied with how the Johns/Snyder version was shaping up that they convened a footage summit for *other* writers including Joss Whedon, Allan Heinberg, Seth Grahame-Smith, and Andrea Berloff to offer feedback. Then they hired Whedon.

— Kyle Buchanan (@kylebuchanan) 11 giugno 2018