Il primo trailer diè stato mostrato in occasione di CineEurope. Dalle prime indiscrezioni, si parla di un film potenzialmente dal tono più “leggero” rispetto alle aspettative. Tra primissimi commenti trapelati online, leggiamo una lode all’impostazione action/thriller che il film disembra presentare, in quello che si prefigura chiaramente come un prodotto “in continuità con la saga di X-Men”.

Il film, lo ricordiamo, sarà nelle sale americane nel febbraio del 2019 (era originariamente previsto per il mese di novembre di quest’anno). Al momento, non è stato mostrato nuovo materiale promozionale relativo a film come Nuovi Mutanti o Gambit.

Nel film troveremo James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Evan Peters, Kodi-Smit McPhee, Alexandra Shipp, Lamar Johnson, Sophie Turner e Jessica Chastain.

