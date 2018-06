Aquaman: James Wan interviene sulle speculazioni riguardanti i dialoghi sott’acqua

tempo di lettura 2'

, regista di, ha avuto modo di “smontare” varie speculazioni apparse in rete nel corso dei mesi in merito alle soluzioni creative adottate dagli addetti ai lavori per i dialoghi sott’acqua tra i personaggi del film.

Per quanto si sia spesso fantasticato su effetti visivi e sonori peculiari negli scambi di battute sotto il livello del mare, Wan ha molto placidamente dichiarato:

La gente sta pensando decisamente troppo a questa faccenda. Li vedremo semplicemente parlare!

Dunque, gli abitanti di Atlantide parleranno in acqua in maniera più che simile al modo in cui parlano i terrestri. Wan ha in qualche modo specificato – seppur in maniera indiretta – che non dovrebbe più esserci necessità di una bolla d’aria sott’acqua per vedere due personaggi interagire: in Justice League, com’è noto, abbiamo visto un dialogo sottomarino tra Arthur Curry e Mera proprio all’interno di una bolla.

Nel cast del film, diretto da James Wan, Jason Momoa nei panni di Arthur Curry / Aquaman, Amber Heard (Mera), Willem Dafoe (Vulko), Tamuera Morrison (Tom Curry), Dolph Lundgren (Nereus), Yahya Abdul-Mateen II (BLack Manta), Patrick Wilson (Orm / Ocean Master), Nicole Kidman (Atlanna), Ludi Lin (Murk). Prodotto da Peter Safran e prodotto a livello esecutivo da Zack Snyder, Deborah Snyder, Rob Cowan, Jon Berg e Geoff Johns, il film uscirà il 21 dicembre 2018 negli USA e a gennaio 2019 in Italia. Creato da Paul Norris e Mort Weisinger, Aquaman è comparso per la prima volta nei fumetti DC in “More Fun Comics” #73 del 1941. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Fonte: EW