Il 13 giugno, in occasione del compleanno di(Baby Driver – Il genio della fuga) ha augurato buon compleanno al celebre interprete dinell’UCM con una serie di falsi poster sui quali è stato montato il volto dell’attore.

Wright e Evans, lo ricordiamo, hanno lavorato insieme sul set di Scott Pilgrim vs. the World. Wright, com’è noto, era stata la prima scelta dei Marvel Studios per la regia di Ant-Man, poi diretto da Peyton Reed.

Qui di seguito il post di Wright:

Happy birthday to the man, the legend that is @ChrisEvans. I fondly remember all four of these movies we made together. Here’s to more. pic.twitter.com/g50wtKSDV8

— edgarwright (@edgarwright) 13 giugno 2018