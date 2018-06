Spoiler

tempo di lettura 2'

Che ne è stato del Gran Maestro dopo gli eventi di? Al momento non ci è dato saperlo con certezza manon ha dubbi: il suo personaggio è ancora in giro.

Sappiamo che dopo i fatti di Thor: Ragnarok, il Gran Maestro si era – almeno temporaneamente – trasferito sulla Terra. Lo avevamo infatti visto in compagnia di Darryl, il vecchio compagno di stanza di Thor

In una recente intervista concessa a Digital Spy, Goldblum ha definito il suo personaggio nell’UCM come un soggetto dalle illimitate risorse. Non senza una sottile ironia che caratterizza spesso la sua parlantina, l’attore si è comunque detto certo che il Gran Maestro se ne stia ancora beatamente a zonzo per l’Universo Cinematografico Marvel:

Il Gran Maestro è un supereroe più di quanto lo siano tutti gli altri messi insieme. Non potete uccidermi. Sono come un vampiro. Sono immortale e posso uccidere le persone con un sguardo. Oppure, posso resuscitare la gente semplicemente guardandola. Posso fare tutto. Duque, potendo fare pressoché qualsiasi cosa, mi interessa solo giocare. In pratica sono “ovunque e da nessuna parte”. Sono come Keyser Söze.

A oggi, è bene specificarlo, non sappiamo con assoluta certezza quale sia stato il destino del Gran Maestro nel franchise dei Marvel Studios. Goldblum, com’è noto, è anche nel cast di Jurassic World – Il Regno Distrutto, nel quale ha ripreso il ruolo di Ian Malcolm.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

LEGGI ANCHE

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.

Fonte: Digital Spy